السعودية اليوم / العبري يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي



الرياض 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واس

استقبل الأمين ‎العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خليفة بن سعيد العبري، بمكتبه بمقر الأمانة اليوم, معالي رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي الدكتور هلال الساير, والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء بحث التعاون المشترك بين الأمانة العامة لمجلس التعاون والهلال الأحمر الكويتي، وآلية توحيد الجهود والدعم للجمعيات والهيئات التي تعنى بالعمل الإنساني الخليجي، وغيرها من المواضيع المتعلقة بالعمل الخيري والإنساني.

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18:59ت م

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