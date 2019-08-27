السعودية اليوم / جامعة الحدود الشمالية تعلن أسماء المرشحين والمرشحات لبرنامج التجسير



عرعر 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واس

أعلنت جامعة الحدود الشمالية ممثلة بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر, أسماء المرشحين والمرشحات " أساسي ,، احتياط " للقبول في برامج التجسير بالجامعة في تخصص "تقنية مختبرات طبية وتخصص التمريض ممن انطبقت عليهم شروط الترشيح للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1440 / 1441هـ .

وأهابت العمادة بجميع المرشحين والمرشحات بأهمية التواصل مع العمادة لإكمال المسوغات اللازمة للترشيح النهائي في موعد أقصاه نهاية دوام الخميس 13 محرم 1441هـ .

// انتهى //

18:58ت م

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