شكرا لقرائتكم أمطار رعدية وغبار على 4 مناطق.. غداً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-08-27 أمطار رعدية وغبار على 4 مناطق.. غداً ضباب كثيف على الشرقية صباحاً متابعات الخليج 365 - الرياض توقعت الهيئة العامة للأرصاد أن يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة غداً الأربعاء. Advertisements كما توقعت تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية. وستكون الرياح على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-42 كم/ساعة، فيما ستكون شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الخليج العربي.









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