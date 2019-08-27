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المجلة العربية تستكشف حضارات وادي السيلكون الرقمية

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2019-08-27

المجلة العربية تستكشف حضارات وادي السيلكون الرقمية

عبر صفحات العدد 516

متابعات الخليج 365 - الرياض

صدر اليوم العدد الجديد من مجلة المجلة العربية، حيث تضمن العديد من التقارير الصحافية واللقاءات الهامة.

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وأفردت المجلة في عددها رقم 516 ملفاً كاملاً عن إمبراطورية الحضارة الرقمية في وادي السيلكون استعرضت فيه المشاريع العملاقة في هذا الوادي الذي تحول إلى محيط واسع.

كما تطرق العدد إلى مهنة الغوص في الخليج العربي وآثار التكنولوجيا على الأطفال ولقاء خاص مع الفيلسوف العراقي الدكتور رسول محمد رسول.

يُذكر أن المجلة العربية هي مجلة شهرية ثقافية، تأسست بأمر من الملك فيصل عام 1394هـ / 1974م، رأس تحريرها آنذاك الدكتور منير العجلاني، ليصدر العدد الأول في جمادى الآخرة – رجب 1395هـ الموافق يونيو – يوليو 1975م.





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