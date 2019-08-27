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تحذير من الدفاع المدني بعد أمطار تهامة عسير
متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - محايل
هطلت اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظات تهامة عسير شملت رجال ألمع، بارق، محايل، المجاردة، سالت على إثرها الأودية والشعاب.
من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير لتوخي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية واتباع الإرشادات التي تقي بعد الله من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة وعدم المجازفة بعبور الأودية ومواقع تجمعات المياه حتى وإن كان تدفق المياه بها محدوداً أو كانت السيارة ذات دفع رباعي لخطورة اجتراف المياه لها ومتابعة حالة الطقس وما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية على موقع هيئة الأرصاد.
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