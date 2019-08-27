القبض على عصابة احتجزت هنديا في الرياض وطلبت فدية ضخمة من أسرته

جدة - عمرو شويل ألقت أجهزة الأمن في الرياض القبض على 6 من بنجلادش احتجزوا هنديا وطلبوا فدية ضخمة من أسرته.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأن الأجهزة الأمنية المختصة بشرطة منطقة الرياض باشرت بلاغا عن تعرض مقيم من الجنسية الهندية للاحتجاز من قبل مجهولين وقيامهم بابتزاز ذويه في بلاده ومطالبتهم بدفع فدية مقدارها (٧٠.٠٠٠) ريال لإخلاء سبيله.

أسفرت نتائج المتابعة الأمنية، والتحريات وإجراءات البحث والاستدلال – بفضلٍ من الله – عن تحديد موقع احتجاز المجني عليه بداخل إحدى الشقق السكنية المفروشة بحي العارض شمال العاصمة الرياض ، وتحريره والاطمئنان على سلامته ، والقبض على الجناة وعددهم (٦) أشخاص جميعهم من الجنسية البنجلادشية، وتتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، حيث جرى إيقافهم واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم.