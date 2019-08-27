الان تتابع توقعات طقس الغد.. هطول أمطار رعدية على جازان وعسير والباحة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365 أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد الأربعاء الموافق 2019/08/28 في المملكة. وقالت إنه يستمر توقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على جازان، عسير، الباحة، مرتفعات مكة المكرمة. وشملت التوقعات، تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية.

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