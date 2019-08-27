شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 2 مليار قيمة مشاريع متعثرة ومسحوبة في وزارتين مهمتين.. تتوقع أين وما هي؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (حائل)

كشف أمين عام مجلس منطقة حائل المكلف المهندس إبراهيم البدران، أن المشاريع المتعثرة في فرع وزارة النقل عددها مشروعين بإجمالي 36 مليون ريال، فما بلغت المشاريع المسحوبة والجاري طرحها وترسيتها 6 مشاريع بإجمالي 505 ملايين ريال.

وعن تعثر مشاريع فرع وزارة المياه، أشار البدران إلى تعثر مشروعين بإجمالي 45 مليون ريال، لافتاً إلى معالجة بعض العوائق وسحب 22 مشروعاً بـ1.6 مليار ريال يجري إعادة طرحها وترسيتها.

وذكر البدران في بيان صحفي، أن مجلس المنطقة الذي عُقد اليوم (الثلاثاء) برئاسة أمير حائل وحضور نائبه، ووكيل الإمارة وأعضاء المجلس، استعرض ما صدر من قرارات تخص قطاعي النقل والمياه خلال المرحلة الماضية.

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وأفاد أمين مجلس المنطقة، بأن المجلس اطلع على مشاريع إدارة النقل المتمثلة بالمشاريع الجاري تنفيذها، ومنها المشاريع المتناسبة في التنفيذ مع الجدول الزمني البالغة 16 مشروعاً بإجمالي 1.4 مليار ريال، والمشاريع المتعثرة وعددها مشروعين بإجمالي 36 مليون ريال، والمشاريع المسحوبة والجاري طرحها وترسيتها بعدد 6 مشاريع وإجمالي 505 ملايين ريال، حيث بلغ إجمالي المشاريع 36 مشروعاً بإجمالي اعتمادات أكثر من 2 مليار ريال.

وبيَّن أن المجلس اطلع على سير مشاريع قطاع المياه التي شملت 55 مشروعاً يجري تنفيذها بمبلغ إجمالي 3.9 مليارات ريال، منها 14 مشروعاً يتناسب تنفيذها مع الجدول الزمني بمبلغ 688 مليون ريال، ومشروعين متعثرين بإجمالي 45 مليون ريال، جرى معالجة بعض العوائق التي تواجهها، و22 مشروعاً بـ1.6 مليار ريال تم سحبها وجارٍ طرحها وترسيتها بعد أن تم سحبها من المقاول الأول.

وفي نهاية الجلسة أصدر المجلس عدداً من القرارات والتوصيات.