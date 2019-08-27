تحول رقمي لـ80 مدرسة في بوابة المستقبل بمكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

يدشن المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد الزائدي، اليوم برنامج التحول الرقمي لـثمانين مدرسة ببوابة المستقبل للتحول الرقمي خلال الفصل الدراسي الأول، منها 40 مدرسة للبنين و40 مدرسة للبنات، وسيشمل الفصل الدراسي الأول 80 مدرسة، بينما تأتي 175 مدرسة للفصل الدراسي الثاني.

وأعدت إدارة تعليم مكة جميع استعداداتها وإمكاناتها التعليمية لتنفيذ المشروع استعدادا للعام الدراسي الجديد، وذلك من خلال إعداد خطة تنفيذية من قبل اللجان شملت تدريبات عملية للمشرفين والمشرفات، وتشكيل فريق من المنسقين لقياس المؤشرات بالإدارات ومكاتب التعليم والمدارس.

يذكر أن وزارة التعليم أشارت إلى أن مبادرة التحول نحو التعلم الرقمي اشتملت على برامج أخرى منها «المدرسة الافتراضية»، التي تحقق بدورها جودة التعليم ورفع مستوى الأداء التعليمي في كل الأماكن ومختلف الظروف.

وبلغ عدد مراكز البث ستة مراكز مكونة من أستوديو متكامل التجهيزات، ويحتوي على شاشات رقمية تفاعلية وجرى تطبيق المرحلة الأولى في ثلاث مناطق تعليمية، وبلغ عدد المراكز 14 مركزا تستقبل بث الدروس التعليمية وتشمل

تخصصات اللغة العربية، والإنجليزية، والعلوم، والأحياء، والكيمياء، والفيزياء.

كما تشمل المبادرات مبادرة «ماهر» وهي مبادرة مستقلة عن وحدة التحول الرقمي، وتوفر معامل فنية في المدارس الثانوية للطلاب والطالبات لتعزيز الاتجاهات الإيجابية للطلاب نحو المهن، وخلق بيئة تعليمية عملية من شأنها تسليط الضوء على قدرات ومهارات الطلاب.

برنامج التحول الرقمي:

Advertisements

- المدارس المستهدفة:

80 مدرسة خلال الفصل الدراسي الأول

منها 40 مدرسة للبنين

40 مدرسة للبنات

175 مدرسة: للفصل الدراسي الثاني

- الخطة التنفيذية:

تدريبات عملية للمشرفين والمشرفات

تشكيل فريق من المنسقين لقياس المؤشرات

أهداف المدرسة الافتراضية: