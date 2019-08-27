منع أسطوانات الغاز والطهي والمباخر في مدارس الشرقية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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منعت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية أسطوانات الغاز والمواقد الغازية والبترولية بأنواعها، إضافة إلى منع استعمال المواد القابلة للاشتعال كالأقمشة والستائر وسعف النخل الجاف وما شابهها في ممرات الفصول الدراسية والمختبرات، مؤكدة السماح لفرق الدفاع المدني والهلال الأحمر بمباشرة الحالات الطارئة فورا وتسهيل مهمتهم دون تأخير.

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من جانبه أكد مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان، في خطاب وجهه لجميع مدارس البنين والبنات ومكاتب التعليم والإدارات المعنية بالمنطقة أنه انطلاقا من المهام التي تقوم بها إدارة الأمن والسلامة المدرسية المتضمنة تنفيذ الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات، فإنه ينبغي الإبلاغ بشكل عاجل عن أي حوادث حريق أو حالات طارئة في المدارس، والتي تشكل خطرا على أمن وسلامة الطلاب والطالبات.

كما وجه بتشكيل لجان تنفيذية لخطط الطوارئ والإخلاء، وتدريب منسوبي المدارس ومنسوباته عليها، بما لا يقل عن ثلاث خطط في كل فصل دراسي، وعدم إغلاق مخارج الطوارئ بالسلاسل أو الأقفال لأي سبب من الأسباب، وخلوها من أي عائق، مع ضرورة وجود الإرشادات المؤدية إليها، وعدم وضع أي حواجز أو أثاث لإغلاق الممرات أو استحداث غرف في الممرات.

توجيه مدير تعليم الشرقية للأمن والسلامة: