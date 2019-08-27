نجاح التحام مركبة روسية بمحطة الفضاء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - موسكو أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» أمس نجاح المحاولة الثانية لالتحام مركبة الفضاء الروسية غير المأهولة «سيوز إم. إس14-» بمحطة الفضاء الدولية. وكانت المركبة «سيوز إم. إس14-» التي تحمل الإنسان الآلي «فيدور»، فشلت في المحاولة الأولى للالتحام المحدد سلفا خلال عطلة نهاية الأسبوع. وقالت ناسا «بينما كانت المركبة الفضائية تحلق على بعد نحو 250 ميلا (400 كلم) فوق شرق منغوليا، وصلت مركبة فضائية روسية غير مأهولة من طراز سويوز والتحمت بمحطة الفضاء الدولية.



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