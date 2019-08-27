تحقيق جديد مع فيس بوك بشأن حماية البيانات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - برلين

بدأ جهاز حماية البيانات في مدينة هامبورج الألمانية تحقيقا جديدا بشأن تعامل شبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك مع المحادثات الصوتية لمستخدمي خدمات الشبكة، إضافة إلى التحقيق الذي يجري بشأن نظام المساعدة الصوتي الآلي الخاص بشركة خدمات الانترنت «قوقل».

ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن مفوض حماية البيانات في هامبورج القول إن فيس بوك تخضع حاليا لتحقيق منفصل بشأن نسخ اتصالات المستخدمين مع الشبكة واتصالاتهم مع بعضهم البعض، مضيفا أنه «جرى استخدام التقييم اليومي في فيس بوك مسنجر لتحقيق أقصى استفادة من وظيفة النسخ».

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وكانت بلومبيرج قد ذكرت في وقت سابق من الشهر الحالي أن فيس بوك تنسخ المحادثات الصوتية للمستخدمين الذين يختارون هذا الخيار في تطبيق ماسنجر لنسخ محادثاتهم الصوتية.

وحسبما ذكرته شركة فيس بوك في بيان موجه عبر البريد الالكتروني إلى جهاز حماية البيانات الأيرلندي، فإن المراجعة البشرية التي تقوم بها لهذه المحادثات كانت تستهدف التأكد من مدى فاعلية تقنيات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في التطبيق في ترجمة الرسائل بصورة صحيحة.

ورغم أن خاصية تحويل الصوت إلى نص في تطبيق ماسنجر غير متاحة حتى الآن للمستخدمين في أوروبا، يرى الاتحاد الأوروبي أن فيس بوك نسخت بدون قصد وبشكل يدوي تسجيلات صوتية لنحو 50 مستخدما أوروبيا في 14 دولة.