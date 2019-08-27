الأفيون يغرم شركة أدوية 572 مليون دولار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أصدر أحد قضاة ولاية أوكلاهوما الأمريكية حكما يحمل شركة أدوية أمريكية المسؤولية عن تزايد حدة أزمة تعاطي الأفيون في الولاية، وأمرها بدفع غرامة قدرها 572 مليون دولار.
يذكر أن ولاية أوكلاهوما هي أول ولاية تحاكم شركة الأدوية الأمريكية العملاقة بسبب أزمة الأفيون التي يقال إنها أدت إلى موت أكثر من 47 ألف أمريكي في 2017.
وتعد هذه القضية مؤشرا على إمكانية تحميل شركات الأدوية مسؤولية اشتداد حدة الأزمة.
وقال القاضي ثاد بالكمان «إن الشركة تنتج الأفيون في صورة لاصق طبي أو حبوب، واستخدمت وسائل تضليل في الترويج لمنتجاتها وهو ما يجعلها مسؤولة عن الأضرار التي لحقت بالمتعاطين».
في الوقت نفسه، فإن مبلغ التعويض الذي حدده القاضي يقل كثيرا جدا على قيمة التعويض الذي طالب به الادعاء وهو 17 مليار دولار.
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