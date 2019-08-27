18 % زيادة متوقعة في تأشيرات العمرة العام المقبل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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في خطوة تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمعتمرين، كشفت وزارة الحج والعمرة عن خططها التنفيذية والتشغيلية لموسم عمرة 1441هـ، وذلك بالتزامن مع انعقاد ملتقى ومعرض العمرة الذي أطلق تحت رعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل.

وقال وكيل الوزارة لشؤون العمرة الدكتور عبدالعزيز وزان «إن استراتيجية الوزارة للعمرة 1441 تهدف إلى تحسين الخدمات، وإلى المساهمة في استقبال الأعداد المتزايدة من المعتمرين بنسبة 18% عن العام الماضي، وتحفيز القطاع وشركات العمرة لخدمة ضيوف الرحمن وتهيئة رحلة العمرة، إضافة إلى تحسين جودة الخدمات وتجربة المعتمرين وإثرائها وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030».

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وأضاف الوزان في جلسة حملت عنوان «اللوائح والتنظيمات الجديدة لمقدمي خدمات العمرة» أن الوزارة تسعى إلى رفع مستوى التنوع في دول المعتمرين ومتابعة أثر التشريعات على التحول في تحسين الخدمات.

ونوه إلى أن الوزارة اعتمدت استراتيجية واضحة المعالم في تحقيق أهدافها، تماشيا مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى استقبال 30 مليون معتمر في 2030، وذلك من خلال عدد من الأهداف الإجرائية التي تتضمن الانتهاء من التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتفعيل التأشيرات الجديدة وتوحيد الرسوم، إضافة إلى إطلاق منصة الحجز المركزية وحث شركات العمرة على المشاركة في ندوات ومعارض العمرة في الدول المستهدفة، وإقامة ندوات ومعارض مصاحبة عبر شركاء النجاح في تلك الدول.

وحول المستجدات التي تبنتها وكالة الوزارة لشؤون العمرة لتحقيق أهداف الوزارة، أشار إلى أنها تتلخص في تأهيل واعتماد مساكن المعتمرين من قبل الوزارة، وتطوير نظام جديد يعتمد على تقييم شركات ومؤسسات العمرة لهدف ضمان جودة عالية في مستوى الخدمات المقدمة.

أهداف الاستراتيجية