مقتل عنصر من الحرس الثوري على الحدود

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - طهران أفادت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية بمقتل عنصر من الحرس الثوري الإيراني في عملية قرب الحدود مع العراق. وأوضحت الوكالة أن أحد عناصر الحرس الثوري لقي حتفه في هجوم بمدينة بيرانشهر الحدودية، بمحافظة أذربيجان الغربية، شمال غرب إيران. وقال مقر «عمليات حمزة سيد الشهداء» التابع للحرس الثوري، في بيان إنه «سيأخذ الثأر من الجناة»، وإن «مثل هذه الأعمال العمياء والجبانة لن تؤثر على مسيرة الثورة الإسلامية، وإنما ستوحد الشعب الإيراني».



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