45 مليونا لمشاريع تعليمية بعسير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ أبها

أنجزت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير 5 مشاريع مدرسية، للاستفادة منها مطلع العام الحالي بكلفة إجمالية بلغت نحو 45.3 مليون ريال، وذلك في إطار الخطة الرامية إلى تحسين بيئات التعلم وخفض نسبة المباني المستأجرة، تزامنا مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني أن الإدارة أنهت جميع الاستعدادات المتعلقة ببدء الدراسة، إذ خصصت 1150 حافلة مدرسية لنقل 48,429 طالبا وطالبة يدرسون في 814 مدرسة، مشيرا إلى تجهيز 60 مدرسة للطفولة المبكرة تضم 126 فصلا دراسيا، وتمكين 114 من المعلمين والمعلمات المعينات حديثا من العمل في مدارسهم بعد أن تلقوا التدريب اللازم خلال الأسبوع الماضي.