قرارات «التعليم».. يقرها وزير ويلغيها آخر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سحر أبوشاهين - الدمام أثار إعلان المتحدث السابق المستشار الحالي في وزارة التعليم مبارك العصيمي في تغريدة عبر حسابه على تويتر، المتضمنة أنه عمل مع خمسة وزراء تعليم، لديهم تنوع في السياسات، الأمر الذي أثرى تجربته العملية؛ تعليقات من المتابعين لدلالتها على عدم وجود خطة واضحة بعيدة المدى لدى الوزارة، وأن كل وزير يصدر قرارات قد يلغيها وزير آخر يأتي بعده. الوزراء الخمسة الذين عمل معهم العصيمي: الأمير فيصل بن عبدالله 1430 - 1435 الأمير خالد الفيصل 1435 - 1436 الدكتور عزام الدخيل 1436 - 1437 الدكتور أحمد العيسى 1437 - 1440 Advertisements الدكتور حمد آل الشيخ 1440 - حتى تاريخه أبرز القرارات التي ألغاها الوزراء: 1 اتخذ الوزير الدكتور عبدالله العبيد قرار إلغاء اختبارات نهاية الفصل الدراسي لطلاب المرحلة الابتدائية واستبداله بقرار التقويم المستمر عام 1426 2 ألغى الوزير الدكتور حمد آل الشيخ قرار التقويم المستمر للصفوف الابتدائية العليا واستبدله بعودة الاختبارات بنهاية الفصل الدراسي 1440 3 اعتمد الوزير الأمير خالد الفيصل برنامجا خاصا لمدارس البنات في المناطق النائية والبعيدة، بحيث يقتصر دوام المعلمات على ثلاثة أيام في الأسبوع فقط 4 الوزير الدكتور عزام الدخيل ألغى قرار اقتصار دوام المعلمات في المناطق النائية والبعيدة على ثلاثة أيام فقط وأعاده للنظام المعتاد 5 أيام في الأسبوع 5 أقر الوزير الدكتور عزام الدخيل النظام الفصلي في المدارس الثانوية وطبق مدة ثلاث سنوات 6 ألغى الوزير الدكتور أحمد العيسى النظام الفصلي 7 ألغى الوزير الدكتور أحمد العيسى مركزية اتخاذ قرار الغياب للطلاب في حال كان الطقس سيئا، وجعلها من صلاحيات مديري التعليم بالمناطق 8 ألغى الدكتور أحمد العيسى شمول المعلمين بالغياب مع الطلاب بسبب سوء الأحوال الجوية، وألزمهم بالحضور 9 الوزير الدكتور حمد آل الشيخ ألغى قرار إلزام المعلمين والهيئة التعليمية في الجامعات بالحضور عند تعليق الدراسة في المدارس أو الجامعات لسوء الأحوال الجوية



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