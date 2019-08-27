أمانة نجران تنجز 28% من تطوير شوارع حي الصفا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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في إطار ما تشهده منطقة نجران من قفزات نوعية في المشاريع التنموية البلدية واصلت أمانة المنطقة أعمالها في مشروع تطوير وتأهيل شوارع حي الصفا غرب مدينة نجران، بقيمة إجمالية 2.460.965 ريالا وبنسبة إنجاز بلغت 28%.

وأوضح أمين منطقة نجران المكلف فرج آل منصور أن هذه الأعمال تأتي استكمالا لمشاريع توسعة وتطوير وتأهيل الشوارع بمختلف الأحياء والقرى، وفق خطط ودراسات وأولويات لمواكبة النمو العمراني والتزايد السكاني بالمدينة.

وأفاد وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس جابر آل نصيب بأن أعمال مشروع تطوير وتأهيل سفلتة وإنارة شوارع حي الصفا الواقع غرب مدينة نجران، جاءت وفق الشروط والمواصفات الفنية المعتمدة لتلك الأعمال، مؤكدا سعي الأمانة لبذل أقصى الجهود لتنفيذ مشاريعها وتحقيق أعلى معايير الجودة في التنفيذ.