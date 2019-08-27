إزالة 30 تعديا على الأراضي الحكومية في الطائف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الطائف

أزالت البلديات الفرعية بأمانة الطائف خلال الفترة الماضية من ذي الحجة الحالي 30 تعديا على الأراضي الحكومية، و14 نوعا من التعديات والإحداثات المختلفة بنطاق خدمات 11 بلدية فرعية ومكتب للخدمات البلدية في الطائف (شمال، جنوب، شرق، غرب) والهدا والشفا والسيل الكبير والسيل الصغير وعشيرة والطائف الجديد والعطيف.

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كما أزالت بلدية السيل الصغير، تعديات غير نظامية على أراض حكومية بطريق السيل الصغير، شملت المخالفات إقامة شبوك للأغنام وغرف من الصفيح وخيام وأشكال من التعديات المختلفة على الأراضي الحكومية.

وأوضحت الأمانة أن الآليات أزالت التعديات المقامة كافة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم عودة المحدثين إليها مرة أخرى، كما سيرت فرقا رقابية لمتابعة التعديات والإحداثات بالمنطقة للحيلولة دون تحول التعديات إلى أمر واقع.

وبينت الأمانة أن البلديات الفرعية كثفت جهودها الرقابية على الأراضي الحكومية البيضاء للقضاء على الإحداثات غير النظامية، التي يستغل المحدثون أوقات خارج الدوام والإجازات للعمل على إنشاء التعديات والإحداثات المخالفة.