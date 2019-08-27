14 جنسية استفادت من الحضانات الموسمية في الحج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة استفاد 204 أطفال من برنامج الحضانات الموسمية خلال موسم الحج الماضي، يمثلون 14 جنسية عربية وغير عربية من المقيمين في المملكة. وأشارت معلومات للصحيفة إلى أن البرنامج رفع لوزارة الحج والعمرة خلال الموسم 800 مقعد برسوم مدفوعة و200 مقعد مخفض، ولم يتم اعتماد سوى 204 برسوم مدفوعة في برنامج الحضانات الموسمية. في حين كانت الحضانات الموسمية، قد هيأت بكل التجهيزات، سواء كانت الرعاية التعليمية والترفيهية أوالوجبات الغذائية ووسائل الأمن والسلامة، حيث يشرف عليها كوادر تربوية تم تأهيليها، وبمتابعة لجان إشرافية على مدار 24 ساعة، إلى جانب توفير الرعاية الصحية. Advertisements الحضانات الموسمية 204 المستفيدون 14 الجنسيات 8 الحضانات جنسيات مستفيدة كندا

البرازيل

إندونيسيا

الهند

سنغافورة



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