نائب أمير مكة يستقبل مدير التعليم بالمنطقة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، مدير عام التعليم بالمنطقة المعين حديثا الدكتور أحمد الزائدي.

وهنأ الأمير الزائدي بمناسبة تعيينه، سائلا الله له التوفيق في المهام الموكلة إليه، مستمعا إلى نبذة عن خطة التعليم بمكة واستعداداتها للعام الدراسي الجديد.

من جهته أعرب مدير تعليم المنطقة عن شكره وتقديره للأمير بدر بن سلطان، مؤكدا حرص الإدارة ومنسوبيها على العمل بما يحقق الآمال والتطلعات.