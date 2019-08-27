أمير مكة يطلع على الخطط المستقبلية للنيابة بالمنطقة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اطلع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل على الخطط المستقبلية لفرع النيابة العامة بالمنطقة، وذلك لدى استقباله في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة رئيس الفرع أحمد الوردي.واستمع الأمير خالد الفيصل إلى نبذة عن أعمال النيابة خلال موسم حج العام الحالي، والخطط المستقبلية المزمع تنفيذها فيما يتعلق بالتوسع في الفروع والتخصصات على مستوى محافظات المنطقة.

وهنأ الوردي أمير المنطقة بنجاح موسم الحج الذي جاء بتوفيق الله، ثم بما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده من إمكانات، والمتابعة الدائمة لأمير مكة للأعمال المقدمة لضيوف الرحمن.