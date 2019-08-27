السعودية | صور.. دفعة ثانية من قيادات سعودية شابة للتواصل عالميا

شكرا لقرائتكم صور.. دفعة ثانية من قيادات سعودية شابة للتواصل عالميا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يستعد المشروع الوطني لبناء وإيصال صورة حقيقية عن السعودية من خلال تقديم منجزاتها الحضارية في التعايش والتنوع وبناء السلام العالمي "سلام للتواصل الحضاري"، لتخريج الدفعة الثانية من القيادات الشابة للتواصل العالمي، في أوائل شهر سبتمبر المقبل.

وشارك في الدفعة الثانية من القيادات أكثر من 60 شاباً وشابة، استوفوا معايير البرنامج، وقد تم اختيارهم من بين 1200 متقدم ومتقدمة، وقد جرى تأهيلهم عبر دورات متتابعة استمرت (13) أسبوعاً، تضمّنت التعرف على كفايات الحوار والتواصل، وكفايات الظهور والتعامل مع وسائل الإعلام الدولي، وكفايات الإقناع والتأثير والتعامل مع المختلف ثقافياً، وقواعد الإتيكيت والبروتوكول الدولي.

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تمثيل مشرف

وأوضح المدير التنفيذي لمشروع سلام للتواصل الحضاري الدكتور فهد السلطان، أن المعلومات والمهارات المتنوعة التي اكتسبها الشباب والشابات، ستتيح لهم فرصاً مميزة في المشاركات الخارجية، وتمثيل بلادهم بشكلٍ مشرف، والشباب والشابات هم خير من يبرز مكانة بلادهم الحضارية، مؤكداً على أن الدور المأمول من المشاركين والمشاركات كبير ومؤثر، وأن التمثيل الصحيح والإيجابي لبلدهم يبدأ من تهيئتهم التهيئة الصحيحة للحوار والتواصل مع مختلف الشعوب والثقافات.

زيارات ميدانية

كما عقد البرنامج ورش عمل، وحلقات نقاش تناولت عدداً من الموضوعات بهدف الاطلاع على مؤشرات الصورة الذهنية للمملكة، وأهم المنظمات الدولية ومراكز الأبحاث، فضلاً عن تسليط الضوء على رؤية 2030، ودور مؤسسات المجتمع المدني، والمنصات الإعلامية المؤثرة في بناء الصورة الذهنية عن المملكة، إضافة إلى عرض تجارب وخبرات شبابية في التواصل العالمي، وإجراء زيارات ميدانية، تعرّف المشاركون من خلالها على تجربة مجلس الشورى، والحوار الوطني، وحقوق الإنسان، وجهود المملكة الإغاثية والإنسانية، وأثر المملكة في تعزيز الاقتصاد العالمي.

يشار إلى أن مشروع "سلام للتواصل الحضاري"، يمتلك قاعدة معلومات إلكترونية متكاملة عن أهم الشخصيات ذات التأثير الدولي، تضم نحو 1220 منظمة ومركز عالمي، و3630 تقريراً دولياً، و780 شخصية عالمية مهتمة بالشأن السعودي، مما يتيح للشباب والشابات فرصة التعرف على أبرز القضايا والتحديات التي تواجههم في الملتقيات الدولية أو اللقاءات الودية المشتركة مع شباب العالم، وتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة حول بعض القضايا التي تؤثر في الصورة الذهنية لدى أفراد تلك المجتمعات.