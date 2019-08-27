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محمد بن مسعود - الدمام - وجهت وزارة الصحة نصائح صحية لحماية الطلاب والطالبات من مشاكل صحية تنتشر بين طلاب المدارس.
وتضمنت الرسائل التوعوية التي نشرتها الوزارة عبر حسابها الرسمي على تويتر نصائح للحماية من التهاب الأذن الوسطى، داعية لعدم إهمال نزلات البرد ومتابعة صحة الطفل حتى لا يتعرض لالتهابات متكررة.
وقالت الوزارة إنه وللحماية من الإنفلونزا ونزلات البرد يتوجب أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية والإكثار من شرب السوائل والماء، وتغطية الأنف والفم عند السعال.
ودعت للحماية من النزلات المعوية غسل اليدين بالماء والصابون بعد استخدام دورة المياه وقبل وبعد الوجبة والتأكد من نظافة المياه والطعام.
27 أغسطس 2019 - 26 ذو الحجة 1440 07:58 PM"الصحة" تنصح: هذه مشاكل صحية تنتشر بين طلاب المدارس.. وهذه طرق الوقاية منها
وجهت وزارة الصحة نصائح صحية لحماية الطلاب والطالبات من مشاكل صحية تنتشر بين طلاب المدارس.
وتضمنت الرسائل التوعوية التي نشرتها الوزارة عبر حسابها الرسمي على تويتر نصائح للحماية من التهاب الأذن الوسطى، داعية لعدم إهمال نزلات البرد ومتابعة صحة الطفل حتى لا يتعرض لالتهابات متكررة.
وقالت الوزارة إنه وللحماية من الإنفلونزا ونزلات البرد يتوجب أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية والإكثار من شرب السوائل والماء، وتغطية الأنف والفم عند السعال.
ودعت للحماية من النزلات المعوية غسل اليدين بالماء والصابون بعد استخدام دورة المياه وقبل وبعد الوجبة والتأكد من نظافة المياه والطعام.
، "الصحة" تنصح: هذه مشاكل صحية تنتشر بين طلاب المدارس.. وهذه طرق الوقاية منها ،
المصدر : الخليج 365
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