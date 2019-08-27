محمد بن مسعود - الدمام - في تكليفات جديدة تواكب تطلعات رؤية المملكة أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري قراري تكليف جديدة شملت مستشفى وادي الدواسر، وإدارة المراكز المتخصصة بصحة الرياض. وتفصيلاً تم تكليف الأخصائي أول ياسر بن عبد الله آل شملان مديراً لمستشفى وادي الدواسر كما أصدر قرارا بتكليف الاخصائي صالح بن عبد الله آل غانم مديراً لإدارة المراكز المتخصصة بصحة الرياض. وعبر "المكلفان" عن شكرهما وامتنانهما لهذه الثقة الغالية بهذا التكليف، والتي ستكون بإذن الله دافعاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء، وفق تطلعات رؤية المملكة الطموحة للوصول لمجتمع صحي خلال برامج التحول الوطني.

27 أغسطس 2019 - 26 ذو الحجة 1440 07:41 PM Advertisements في تكليفات جديدة تواكب تطلعات رؤية المملكة "صحة الرياض": آل شملان لمستشفى الوادي وآل غانم لـ"المتخصصة " "صحة الرياض": آل شملان لمستشفى الوادي وآل غانم لـ"المتخصصة " أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري قراري تكليف جديدة شملت مستشفى وادي الدواسر، وإدارة المراكز المتخصصة بصحة الرياض. وتفصيلاً تم تكليف الأخصائي أول ياسر بن عبد الله آل شملان مديراً لمستشفى وادي الدواسر كما أصدر قرارا بتكليف الاخصائي صالح بن عبد الله آل غانم مديراً لإدارة المراكز المتخصصة بصحة الرياض. وعبر "المكلفان" عن شكرهما وامتنانهما لهذه الثقة الغالية بهذا التكليف، والتي ستكون بإذن الله دافعاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء، وفق تطلعات رؤية المملكة الطموحة للوصول لمجتمع صحي خلال برامج التحول الوطني.

الكلمات المفتاحية ، "صحة الرياض": آل شملان لمستشفى الوادي وآل غانم لـ"المتخصصة " ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "صحة الرياض": آل شملان لمستشفى الوادي وآل غانم لـ"المتخصصة " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.