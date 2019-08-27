، "آل الشيخ" يشكر القيادة على اعتماد التصنيف السعودي للمستويات والتخصصات التعليمية ،

محمد بن مسعود - الدمام - يسهم في رفع جودة البيانات وكفاءة تنظيم البرامج والمسارات

قرر مجلس الوزراء، اليوم، اعتماد التصنيف السعودي للمستويات والتخصصات التعليمية المعتمد على التصنيف الدولي (ISCED11.13) المحدث، وجداول ربط المطابقة الملحقة به، إلى حين اعتماد تصنيف سعودي موحد للمستويات والتخصصات التعليمية.

ورفع وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، بهذه المناسبة شكره للقيادة الرشيدة على صدور قرار مجلس الوزراء باعتماد التصنيف السعودي للمستويات والتخصصات التعليمية، قائلا في تغريدة على حسابه بـ"تويتر": "‏أتقدم بالشكر لسيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد لصدور قرار مجلس الوزراء اعتماد التصنيف السعودي للمستويات والتخصصات التعليمية المعتمد على التصنيف الدولي (ISCED11.13) ‏الذي سيسهم في رفع جودة البيانات التعليمية، وبالتالي كفاءة تنظيم البرامج والمسارات التعليمية ومخرجاتها".