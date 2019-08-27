مجلس الشؤون الاقتصادية يستعرض أداء الأجهزة العامّة في الربع الأول لـ2019

استعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، اليوم الثلاثاء، نتائج قياس أداء الأجهزة العامة في الربع الثاني من عام 2019م.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده المجلس في قصر السلام بجدة، واستعرض خلاله عددًا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، ومن ضمنها عرض قدمه المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة الذي تضمّن تقريرًا عن نتائج قياس أداء الأجهزة العامة في الربع الثاني من عام 2019م، حيث اشتمل العرض على تحليل لبيانات مؤشرات أداء الأجهزة العامة وبرامج تحقيق الرؤية وحالة سير مبادرات رؤية المملكة 2030.
كما تضمّن التقرير تحليلًا لنتائج قياس رضا المستفيدين عن الخدمات الحكومية بناءً على أدوات القياس المعتمدة لدى المركز ومنها بيانات منصة «وطني» التي أطلق المركز نسخة خاصة منها لموسم حجّ هذا العام 1440هـ، حيث اتّخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.
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