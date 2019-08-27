تعميم من «تعليم الشرقية» حول أسطوانات الغاز والمواقد بالمدارس

شدّدت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، اليوم الثلاثاء، على منع أسطوانات الغاز والمواقد الغازية والبترولية بأنواعها ومنع استعمال المواد القابلة للاشتعال كالأقمشة والستائر وسعف النخل الجاف وما شابهها في ممرات الفصول الدراسية والمختبرات، والسماح لفرق الدفاع المدني والهلال الأحمر بمباشرة الحالات الطارئة فورًا وتسهيل مهمتهم دون تأخير.

وقال مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الشلعان، في خطاب وجهه لجميع مدارس البنين والبنات ومكاتب التعليم والإدارات المعنية بالمنطقة، بحسب وكالة الأنباء السعودية، إنّه انطلاقًا من المهام التي تقوم بها إدارة الأمن والسلامة المدرسية المتضمِّنة تنفيذ الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات، فإنّه ينبغي الإبلاغ بشكل عاجل عن أي حوادث حريق أو حالات طارئة في المدارس التي تشكل خطرًا على أمن وسلامة الطلاب والطالبات والإصابات الخطرة والوَفَيَات التي تحدث أثناء اليوم الدراسي ومسبباتها والإجراءات التي يكون اتخاذها مع إرفاق تقارير الجهات ذات العلاقة.

وتضمّن التوجيه كذلك، تشكيل لجان تنفيذية لخطط الطوارئ والإخلاء وتدريب منسوبي المدارس ومنسوباته عليها بما لا يقل عن ثلاث خطط في كل فصل دراسي، وعدم إغلاق مخارج الطوارئ بالسلاسل أو الأقفال لأي سبب من الأسباب وخلوها من أي عائق مع ضرورة وجود الإرشادات المؤدية إليها وعدم وضع أي حواجز أو أثاث؛ لإغلاق الممرات أو استحداث غرف في الممرات.