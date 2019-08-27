أمير تبوك يستعرض مشروعات المياه بالمنطقة ومحافظاتها

استعرض أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، الموضوعات المتعلقة بمشروعات المياه بالمنطقة ومحافظاتها والمراكز التابعة له، والخدمات المقدمة من شركة المياه الوطنية.

جاء ذلك خلال استقبال أمير تبوك، رئيس القطاع الشمالي الغربي لشركة المياه الوطنية المهندس أيمن يوسف يماني، ومدير عامّ خدمات المياه بالمنطقة المهندس صالح بن خلف الشراري.

وفي مستهلّ الاستقبال نوَّه الأمير فهد بن سلطان، بما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، من دعم واهتمام لمختلف المجالات التي تهم المواطنين وخاصة فيما يتعلق بمشاريع المياه.

بعد ذلك استعرض أمير منطقة تبوك مع المهندس يماني العديد من الموضوعات المتعلقة بمشروعات المياه بالمنطقة ومحافظاتها والمراكز التابعة لها، بالإضافة إلى عدد من الخدمات المقدمة من شركة المياه الوطنية التي تشمل المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها والتي تعكس الخدمات المتواصلة للمواطنين في هذا القطاع.

من جانبه، أعرب المهندس يماني، عن بالغ شكره وتقديره لأمير المنطقة على حسن الاستقبال وعلى ما تحظى به مشروعات المياه بالمنطقة من متابعة واهتمام منه.