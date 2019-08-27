عملية الـ75 دقيقة تنهي معاناة رضيعة بمكة من انسداد خِلْقي

تمكّن فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال بمنطقة مكة المكرمة، من إنهاء معاناة رضيعة من انسداد خِلْقي في مجرى التنفس، وهي في يومها الخامس.

وأفاد بيانٌ صادرٌ عن وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، اطلعت عليه «عاجل»، بأنّ الطفلة كانت تعاني من اختناق وازرقاق منذ لحظة ولادتها، وأجرى الفريق الطبي الإسعافات الأولية اللازمة، وتبيّن أنّ لدى الطفلة شذوذًا خِلْقيًّا يتمثل في عدم وجود فتحات خلفية للتجويف الأنف، تؤدي إلى انسداد كامل للأنف.

ولجأ الأطباء إلى وضع أنبوب تنفُّس للحفاظ على حياتها، ومن ثمّ تمّ إجراء عملية عاجلة لفتح مجرى التنفس الأنفي الخلفي لهذه الرضيعة.

واستغرقت العملية 75 دقيقة، تمّ خلالها فتح الانسداد الخلفي للأنف بقطر 3.5 ملم من كل جهة، ووضع دعامات لمنع تكرار انسدادها، وتمّت العملية بنجاح.