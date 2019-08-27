«التدريب التقني» تعلن أسماء المرشحات لشغل الوظائف التدريبية

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، اليوم الثلاثاء، أسماء المرشحات لشغل الوظائف التدريبية المعلنة في المسابقة الوظيفية التدريبية النسائية رقم (370) لعام 1440هـ.

ودعت المؤسسة، في بيانٍ لها اطلعت عليه «عاجل»، المرشحات الواردة أسماؤهن إلى استكمال إجراءات التعيين والتقيُّد بالمدد المحددة في مراجعة إدارة التدريب التقني للبنات بحي صلاح الدين بالرياض، أو مراجعة أقرب كلية تقنية للبنات تابعة للمؤسسة خلال مدة أقصاها يوما عمل من تاريخ 27/12/1440هـ؛ وذلك للحصول على تحويل لإجراء الفحص الطبي.

وتشمل الإجراءات كذلك تسليم نموذج الكشف الطبي خلال خمسة أيام من تاريخ توقيعه من الإدارة العامة للموارد البشرية أو الوحدة التدريبية. وتكون المباشَرة خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ صدور القرار. وتكون مباشرة المرشحات بعد صدور قرار التعيين. ولن تقبل أي مباشرة قبل صدور القرار.

وشددت المؤسسة على أن عدم تقيُّد المرشحة بالمدة المحددة، سيترتب عليه استبعادها من الترشيح، وترشيح الاحتياط دون الرجوع إليها، داعيةً من ترغب في تقديم أي استفسار إلى التواصل عبر [email protected]

ويمكن الاطلاع على الأسماء عبر الرابط الإلكتروني: https://www.tvtc.gov.sa/Arabic/AboutUs/Pages/G370.aspx.