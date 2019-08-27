وزير العدل يوجه بترجمة الإشارة الفورية للمستفيدين من الخدمات العدلية

وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اليوم الثلاثاء، بإطلاق خدمة ترجمة الإشارة الفورية للمستفيدين من الخدمات العدلية من فئة الصم، في المحاكم وكتابات العدل والمقرات العدلية كافةً عبر خدمة «إشارة» الرقمية، سعيًا إلى رفع رضا المستفيدين من الخدمات العدلية لكافة شرائح المجتمع.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الوزارة قولها إن أفراد فئة الصم يستطيعون دخول مرافقها العدلية كافةً، واستخدام تطبيق «إشارة» المتوافر للتحميل عبر متاجر أجهزة الهواتف الذكية، والتحدُّث إلى مقدمي الخدمة بسلاسة ومرونة، مؤكدةً أن الخدمة الجديدة ستزيل كل عوائق التواصل بين مقدمي الخدمات العدلية والمستفيدين من فئة الصم.
ويسهم تطبيق «إشارة» في تيسير وتسهيل التواصل مع فئة الصم، إذ يُوفِّر ترجمة فورية تضمن لهم الاستقلالية التامة في تعاملهم عبر قناة اتصال مباشرة تتواءم مع متطلباتهم الخاصة، كما تقدم المنصة محادثةً مرئيةً آمنةً، تُركِّز على جودة الصورة، حرصًا على التقاط كل حركة إشارية، مع مراعاة الخصوصية النسائية بتوفير مترجمات لغة إشارة.
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