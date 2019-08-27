رئيس الهلال الأحمر يعتمد أسماء المقبولين في البرنامج التأهيلي للمعينين الجدد

اعتمد رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم، اليوم الثلاثاء، أسماء المقبولين في البرنامج التأهيلي للمعينين الجدد على وظيفة (فني إسعاف وطب طوارئ) الذين اجتازوا اختبارات التوظيف.
وأفاد بيانٌ صادرٌ عن الهيئة اطلعت عليه «عاجل»، بأنه سيتم بدء البرنامج التأهيلي يوم السبت بتاريخ 8/1/1441هـ الموافق ٧ سبتمبر ٢٠١٩م، في تمام الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا بالإدارة العامة للتدريب بالهيئة.
وأضافت الهيئة أنه يلزم إحضار الهوية الوطنية، وإحضار رقم الحساب البنكي (الآيبان)، موضحةً أنه سيتم إعطاء التعليمات المتعلقة بالدورة التأهيلية، وتوزيع الجداول والمجموعات والكتب المتعلقة بالدورات التدريبية. وعلى الجميع الالتزام بالحضور في الوقت المحدد.
ويمكن الاطلاع على الأسماء المقبولين عبر الرابط الإلكتروني: http://www.srca.org.sa/files/Announ/270819/list.pdf.
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