لبنان تشكر الهلال الأحمر السعودي على التوعية بتلوث ناتج الأسلحة

قدمت جمعية الصليب الأحمر اللبناني الشكر إلى هيئة الهلال الأحمر السعودي على مشاركة الاختصاصي ماجد السيحاني لمدة عامين كاملين، في تصميم المبادئ التوجيهية الخاصة بالتلوث الناتج عن الأسلحة.

حيث تلقت هيئة الهلال الأحمر السعودي برقية شكر من جمعية الصليب الأحمر اللبناني، على مشاركتها الفاعلة في منتدى تصميم المبادئ التوجيهية للتوعية بالمخاطر المتعلقة بالأسلحة التقليدية، والمخاطر الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية النووية، الذي تم عقده في بيروت مؤخرًا بمشاركة 22 ممثلًا من هيئات وجمعيات الهلال والصليب الأحمر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقالت جمعية الصليب الأحمر اللبنانية: «نشكر هيئة الهلال الأحمر السعودي على مشاركتها الفعالة في تصميم المبادئ التوجيهية التي تم نشرها على موقع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من خلال الاختصاصي ماجد السيحاني ممثل الهيئة في فريق العمل التابع للمجموعة الاستشارية لإدارة الكوارث في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الخاص بالتلوث الناتج عن الأسلحة».

وأضافت الجمعية: «نشكر لكم تسهيل تواصل ومشاركة السيحاني على مدى عامي،ن ومشاركته في تطوير هذه المبادئ التوجيهية؛ حيث ساهم في كتابة وترجمة دليلها الإجرائي، وتصميم المواد التدريبية للبرنامج التدريبي لإعداد المرشدين، وتطبيقها بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر».

وتهدف هذه المبادئ إلى تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة أخطار التلوث بالأسلحة، من خلال تغيير السلوك، وتركز على تصميم الأنشطة لزيادة الوعي بأخطار التلوث بالأسلحة، وتشجع على تغيير سلوك موظفي الحركة والمجتمعات المحلية المتضررة، وتنفيذ التفويضات الإنسانية لمساعدة فئات السكان المعرضة للخطر.