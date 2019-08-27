فتاتان تسرقان سيارة شاب خلال «توصيلة خاصة» بجازان

روت مصادر لـ«عاجل»، تفاصيل واقعة مثيرة، تعرض لها شاب في محافظة أبو عريش، التابعة لمنطقة جازان، بعدما وجد نفسه ضحية لفتاتين، نجحتا في سرقة سيارته بـ«خدعة ماكرة»، على حد وصف المصادر.

ولم يكن الشاب -سعودي الجنسية- يعلم أن اتفاقه على القيام بتوصيلة خاصة للفتاتين إلى منزلهما، مقابل 20 ريالًا، ستكون السبب في سرقة سيارته -كامري 2016- من قلب محافظة أبو عريش، بعدما نزل منها حتى يقضي لهما طلبًا.

وذكرت المصادر أن «فتاتين، استوقفتا الشاب صاحب السيارة الكامري، بالقرب من السوق الداخلي في محافظة أبو عريش، واتفقتا معه على توصيلهما إلى منزلهما الكائن بأحد القرى القريبة، مقابل مبلغ 20 ريالًا...».

Advertisements

وتابعت المصادر: بعد السير، طلبا منه أن يشترى لهما بعض المستلزمات من محل على الطريق الدولي، الرابط بين محافظتي أبو عريش وصبيا مع المدخل الشمالي للمحافظة، وبالفعل ما إن وصل الشاب بسيارته إلى المحل حتى نزل تاركًا السيارة، وبداخلها الفتاتان.

وأخذ الفتى طريقه باتجاه المحل المطلوب، فيما السيارة –بحسب مصادر عاجل- في وضع التشغيل، لكن عند العودة من المحل لم يجد السيارة مكانها، ولا أثر لها في مواقف المحلات المخصصة بالشارع.

وعلمت «عاجل»، أن «شرطة مركز أبو عريش تلقت بلاغًا بالواقعة، وتواصل تحرياتها في كشف ملابسات ما حدث»، وعلمت «عاجل»، أن صاحب السيارة المسروقة من سكان محافظة العارضة شرق منطقة جازان.

