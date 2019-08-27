توجيهات بتحسين الخدمات المقدمة لزوار المسجد النبوي

التقى الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد بن أحمد الخضيري، مديري العموم في وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي؛ حيث وجَّه باستمرارية تنفيذ الخطط وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

وأفاد بيانٌ صادرٌ عن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الثلاثاء، اطلعت عليه «عاجل»، بأن اللقاء حضره الوكيل المساعد للشؤون العلمية والتوجيهية عبدالرحمن بن راشد الرحيلي، والوكيل المساعد للشؤون الخدمية والتطويرية محمد بن عبدالقادر سكر، وعُقِد في قاعة الشيخ الحصين بالوكالة.

وفي بداية اللقاء، رحب وكيل «الرئيس العام» بالمديرين، وقدم شكره للجميع على ما يقدمونه من حرص واهتمام وعناية في سبيل خدمة حجاج بيت الله الحرام وزائري المسجد النبوي، سائلًا الله –سبحانه- للجميع التوفيق والسداد في الدارين، وأوصى كافة مديري الإدارات بالمسجد النبوي بالحرص على الارتقاء بالخدمات، والسعي إلى تحقيق التوجيهات الكريمة للقيادة الرشيدة، والحث على حسن التعامل مع الزوار والمعتمرين والتأكد من اكتمال جميع الخدمات التي يحتاجها زائرو المسجد النبوي, مؤكدًا أهمية استمرار تنفيذ الخطط وتحسين مستوى الخدمات المقدمة في المسجد النبوي.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس في العمل على تقديم أرقى وأفضل الخدمات لزوار المسجد النبوي، وفق البيان.