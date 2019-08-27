السعودية اليوم / تعليم سراة عبيدة ينهي توزيع المقررات الدراسية لضمان بداية ناجحة



ظهران الجنوب 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واس

أنهت إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة ممثلة في إدارة المستودعات المركزية توزيع وترحيل المقررات الدراسية للفصل الدراسي الأول 1440/ 1441هـ، إلى مكاتب التعليم ومدارس المحافظة "بنين وبنات" بمختلف المراحل الدراسية.

وأوضح مدير التعليم المكلف تركي الفالح ، أن توزيع وترحيل المقررات الدراسية يأتي في إطار الجهود الكبيرة التي تقوم الإدارة , لتعزيز الاستعداد لانطلاقة ناجحة و جادة لبدء العام الدراسي الجديد ، مشيدًا بالدعم الكبير الذي يجده قطاع التعليم من ولاة الأمر - حفظهم الله -.

وشدد الفالح على قادة وقائدات المدارس بضرورة فرز وجرد المقررات الدراسية والتأكد من مطابقتها لاستمارات الصرف وفق برنامج نور، وفي حال وجود عجز مخاطبة قسم المقررات المدرسية بالإدارة.

// انتهى //

18:46ت م

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