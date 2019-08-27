السعودية اليوم / الميموني يفتتح ملتقى تنمية الاستثمار الصحي بالطائف



الطائف 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واس

افتتح معالي محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني اليوم, ملتقى تنمية الاستثمار الصحي بالطائف، بحضور وكيل وزارة الصحة المساعد لتنمية الاستثمار الصحي الدكتور فياض أسعد الدندش، وعدد من قيادات الصحة ومديري الدوائر الحكومية، والمستثمرين ورجال الأعمال.

وفي بداية الحفل الخطابي ألقى مدير صحة الطائف صالح المؤنس كلمة قدم خلالها الشكر للمشاركين في الملتقى, الذي يحظى باهتمام من المستثمرين لتسليط الضوء على الجوانب الرئيسة الصحية والطبية والاستثمار في مجالات الصحة ويتطرق لمنظومة منصة صحة الإلكترونية التي تولي اهتمام كبير للتراخيص الطبية والتي هي من ركائز الرؤيا الطموحة للمملكة في مجال الاستثمار الصحي.

عقب ذلك قدمت صحة الطائف عرضًا مرئيًا للخدمات الصحية بالقطاع الصحي الحكومي والخاص.

بعدها بيّن وكيل وزارة الصحة دور الوزارة في برنامج صحة الذي يقدم خدماته الإلكتروني بكل يسر وسهولة للقطاع الصحي الخاص والعام والخطط لتشجيع الاستثمار الصحي.

وفي الختام, كرّم معالي محافظ الطائف الجهات الداعمة والمشاركة في أعمال الملتقى.

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18:44ت م

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