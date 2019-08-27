السعودية اليوم / مدير الشؤون الفلسطينية يلتقي نائب المفوض العام للاونروا



عمّان 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واس

التقى مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية في الأردن المهندس رفيق خرفان اليوم، القائم بأعمال نائب المفوض العام لوكالة الغوث الدولية (الاونروا) كريسيتان ساندرز، الذي يزور الأردن حاليًا.

وبحث الجانبان ، عدد من القضايا التي تتعلق بعمل الوكالة والصعوبات المالية التي تواجهها، كما بحثا الاستعداد لمؤتمر تعهدات المانحين الذي سيعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، وكذلك مسألة الحشد السياسي لتجديد تفويضها.

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18:38ت م

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