السعودية اليوم / مدير تعليم الدوادمي يعقد اجتماعًا مع القيادات التربوية



الدوادمي 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واس

عقد مدير التعليم بمحافظة الدوادمي عبدالله بن حمد السبيعي أمس، اجتماعًا بمديري مكاتب التعليم ورئيسات الشؤون التعليمية, وعدد من رؤساء ورئيسات

الأقسام, وذلك بقاعة الاجتماعات بالإدارة.

وتناول الاجتماع آلية ترحيل الكتب الدراسية، ومشروع الطفولة المبكرة كمشروع وطني تسعى الإدارة لإنجاحه بدعم من وزارة التعليم، وبعض الضوابط التربوية في تفعيل اليوم الوطني بالمدارس.

وأشاد السبيعي بجهود القائمين على جائزة التميز من خلال زيادة عدد المرشحين في وقت قياسي، مطالبًا الجميع بتضافر الجهود لتحقيق مراكز متقدمة في جائزة التميز وغيرها من الجوائز.

بعد ذلك استعرض مديري مكاتب التعليم ورئيسات الشؤون التعليمية ورؤساء الأقسام خلال الاجتماع إنجازاتهم فيما يخص الاستعداد للعام الدراسي، صاحب ذلك العديد من المناقشات والمداخلات التي اختتم بها الاجتماع.

// انتهى //

18:02ت م

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