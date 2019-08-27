السعودية اليوم / أمطار على رجال ألمع ومحايل وبارق والمجاردة



محايل 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واس

هطلت اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة شملت رجال ألمع ، بارق ، محايل ، المجاردة ، سالت على إثرها الأودية والشعاب.

جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير لتوخي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية واتباع الإرشادات التي تقي بعد الله من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة وعدم المجازفة بعبور الاودية ومواقع تجمعات المياه حتى وإن كان تدفق المياه بها محدودًا أو كانت السيارة ذات دفع رباعي لخطورة اجتراف المياه لها ومتابعة حالة الطقس وما يصدر من تنبيهات و تحذيرات جوية على موقع هيئة الأرصاد.

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18:02ت م

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