السعودية اليوم / لجنة السلامة المرورية في صوير تعقد اجتماعها الثاني



سكاكا 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واس

عقدت لجنة السلامة المروية في صوير والمراكز التابعة لها, اجتماعها الثاني, برئاسة رئيس مركز صوير, رئيس اللجنة مشعان بن فرحان البكر, وبحضور جميع الأعضاء.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة جميع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال التي تُعنى بالسلامة المرورية، بالإضافة لدراسة الحالات التي طرأت.

وناقش الاجتماع الاستعدادات لموسم الشتاء وهطول الأمطار المتوقعة، حيث أكد البكر ضرورة التنسيق التام والمبكر لضمان السلامة المرورية.

فيما قدم رئيس المركز شكره للأعضاء على ما قدموه من جهود العام الماضي.

// انتهى //

17:36ت م

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