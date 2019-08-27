السعودية اليوم / مدير جامعة الجوف يتفقد أعمال صيانة ومشروعات كليات القريات وطبرجل



سكاكا 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واس

تفقد معالي مدير جامعة الدكتور إسماعيل بن محمد البشري, أعمال الصيانة السنوية لكليات البنات , ومشروعات كليات البنين في القريات وطبرجل, مطلعًا على آخر الأعمال في جميع أجزاء المباني تمهيدًا لعملية انتقال الطلاب إليها، مستمعًا لشرح عن سير العمل وما جرى إنجازه فيها، وكذلك ترتيبات التأثيث التعليمي والإداري، وتجهيز الموقع العام لكل مشروع.

وثمن معاليه الدعم الكبير الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - للجامعة للإسهام في تحقيق أهدافها ورسالتها بالتوافق مع رؤية المملكة 2030، ومتابعة سمو أمير المنطقة وسمو نائبه المستمرة لشؤون الجامعة.

رافق معاليه أثناء الجولة وكلاء الجامعة وعمداء الكليات في القريات وطبرجل ومدير إدارة المشاريع في الجامعة.

// انتهى //

17:34ت م

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