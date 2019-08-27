شكرا لقرائتكم خبر عن «أمانة عسير»: 1272 زيارة تفتيشية تغلق 103 منشأة مخالفة خلال أسبوع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (ابها)

أتلفت أمانة منطقة عسير وبلدياتها التابعة لها خلال الأسبوع الماضي نحو 4282 ألف كجم من المواد الغذائية الفاسدة، ضمن جهودها في حملة الرقابة البلدية.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، بأن الجهود المبذولة عبر حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية على نطاق أمانات المملكة وبلدياتها، جاءت بهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت الصحية والمهنية، لتعزيز السلامة الغذائية مما سيسهم في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين. وأكد أن الأمانة اتلفت 4282 الف كجم من المواد الغذائية الفاسدة، بالإضافة إلى رصد نحو 823 مخالفة صحية بجانب إغلاق 103 محلا مخالفا للاشتراطات الصحية والمهنية، بعد اكثر من 1272 جولة ميدانية قام بها المراقبين منذ انطلاق حملة غذاؤكم أمانة، حيث تنوعت المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت ما بين تدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة، وكذلك اعتراض العمالة لعمل المراقبين الصحيين، فضلاً عن مخالفة انتهاء التراخيص ومخالفة الاشتراطات المعمول بها وغيرها من المخالفات.

يذكر أن الجولات التفتيشية شملت العديد من المنشآت التجارية والصحية والمهنية والمنشآت المتعلقة بالصحة العامة. ودعت أمانة منطقة عسير جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأمانة والبلديات التابعة لها، من خلال الإبلاغ عن أي ملاحظات عبر خدمة البلاغات الموحدة 940.