محمد بن مسعود - الدمام - أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم قرارًا مفاده منع انتقال المدربين بين الأندية خلال الموسم الرياضي الواحد. كما تم تنظيم آلية عمل المدربين في الأندية بكافة تخصصاتهم الفنية. وقرر اتحاد القدم منح المدرب بطاقة معتمدة، تكون مدة صلاحيتها سنة واحدة من تاريخ صدورها، على أن تكون مجانية في السنة الأولى، بينما يتم تجديدها مقابل 100 ريال سنويًّا. 27 أغسطس 2019 - 26 ذو الحجة 1440 05:31 PM Advertisements اتحاد القدم السعودي يمنع انتقال المدربين بين الأندية اتحاد القدم السعودي يمنع انتقال المدربين بين الأندية أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم قرارًا مفاده منع انتقال المدربين بين الأندية خلال الموسم الرياضي الواحد. كما تم تنظيم آلية عمل المدربين في الأندية بكافة تخصصاتهم الفنية. وقرر اتحاد القدم منح المدرب بطاقة معتمدة، تكون مدة صلاحيتها سنة واحدة من تاريخ صدورها، على أن تكون مجانية في السنة الأولى، بينما يتم تجديدها مقابل 100 ريال سنويًّا. الكلمات المفتاحية ، اتحاد القدم السعودي يمنع انتقال المدربين بين الأندية ،

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