، "البيئة": انطلاق موسم صيد الروبيان في البحر الأحمر ،

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أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن انطلاق موسم صيد الروبيان على ساحل البحر الأحمر للمملكة؛ حيث سيبدأ الموسم في الأول من سبتمبر القادم، وينتهي في 31 مارس 2020م، ولمدة 7 أشهر.
وقال مدير إدارة المصايد البحرية بالوزارة المهندس خالد الشايع: حظْر صيد الروبيان سيبدأ في 1 أبريل 2020، بهدف إعطائه الفرصة للتكاثر، إضافة إلى المحافظة على مخزونه الاستراتيجي، والحدّ من استنزافه بالصيد الجائر.
ودعا "الشايع" الصيادين إلى الالتزام بالتاريخ المحدد للصيد، والتقيد باللائحة التنفيذية لنظام الصيد؛ للمحافظة على استدامة هذه الثروة الوطنية والمورد الاقتصادي المهم.
وأكد أن من يخالف ذلك سيكون عرضة للعقوبة والغرامة المالية التي تصل إلى 10 آلاف ريال.
"البيئة": انطلاق موسم صيد الروبيان في البحر الأحمروكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-08-27
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن انطلاق موسم صيد الروبيان على ساحل البحر الأحمر للمملكة؛ حيث سيبدأ الموسم في الأول من سبتمبر القادم، وينتهي في 31 مارس 2020م، ولمدة 7 أشهر.
وقال مدير إدارة المصايد البحرية بالوزارة المهندس خالد الشايع: حظْر صيد الروبيان سيبدأ في 1 أبريل 2020، بهدف إعطائه الفرصة للتكاثر، إضافة إلى المحافظة على مخزونه الاستراتيجي، والحدّ من استنزافه بالصيد الجائر.
ودعا "الشايع" الصيادين إلى الالتزام بالتاريخ المحدد للصيد، والتقيد باللائحة التنفيذية لنظام الصيد؛ للمحافظة على استدامة هذه الثروة الوطنية والمورد الاقتصادي المهم.
وأكد أن من يخالف ذلك سيكون عرضة للعقوبة والغرامة المالية التي تصل إلى 10 آلاف ريال.
27 أغسطس 2019 - 26 ذو الحجة 1440
04:35 PM
"الشايع" يدعو الصيادين للالتزام بالتاريخ المحدد للصيد
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن انطلاق موسم صيد الروبيان على ساحل البحر الأحمر للمملكة؛ حيث سيبدأ الموسم في الأول من سبتمبر القادم، وينتهي في 31 مارس 2020م، ولمدة 7 أشهر.
وقال مدير إدارة المصايد البحرية بالوزارة المهندس خالد الشايع: حظْر صيد الروبيان سيبدأ في 1 أبريل 2020، بهدف إعطائه الفرصة للتكاثر، إضافة إلى المحافظة على مخزونه الاستراتيجي، والحدّ من استنزافه بالصيد الجائر.
ودعا "الشايع" الصيادين إلى الالتزام بالتاريخ المحدد للصيد، والتقيد باللائحة التنفيذية لنظام الصيد؛ للمحافظة على استدامة هذه الثروة الوطنية والمورد الاقتصادي المهم.
وأكد أن من يخالف ذلك سيكون عرضة للعقوبة والغرامة المالية التي تصل إلى 10 آلاف ريال.
، "البيئة": انطلاق موسم صيد الروبيان في البحر الأحمر ،
المصدر : الخليج 365
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