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محمد بن مسعود - الدمام - أدى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، اليوم، صلاة الميت في جامع الوالدين بتبوك، على الشيخ سداد بن محمود الفاخري، أحد أعيان المنطقة -رحمه الله-.
وبعد أداء الصلاة قدم أمير المنطقة العزاء لأبناء الفقيد وأسرته، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، معدداً مناقب الفقيد وأعماله الخيرية.
من جهته أعرب عضو مجلس الشورى جمال بن سداد الفاخري، نيابة عن أفراد أسرته، عن بالغ شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة تبوك، على مشاركتهم هذا المصاب ومتابعته حالة الشيخ "الفاخري" المرضية حتى توفاه الله، داعين الله أن يجزيه خير الجزاء وأن يجعل هذا العمل في موازين حسناته.
أمير تبوك يؤدي صلاة الميت على الشيخ "الفاخري"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-08-27
أدى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، اليوم، صلاة الميت في جامع الوالدين بتبوك، على الشيخ سداد بن محمود الفاخري، أحد أعيان المنطقة -رحمه الله-.
وبعد أداء الصلاة قدم أمير المنطقة العزاء لأبناء الفقيد وأسرته، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، معدداً مناقب الفقيد وأعماله الخيرية.
من جهته أعرب عضو مجلس الشورى جمال بن سداد الفاخري، نيابة عن أفراد أسرته، عن بالغ شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة تبوك، على مشاركتهم هذا المصاب ومتابعته حالة الشيخ "الفاخري" المرضية حتى توفاه الله، داعين الله أن يجزيه خير الجزاء وأن يجعل هذا العمل في موازين حسناته.
27 أغسطس 2019 - 26 ذو الحجة 1440
04:31 PM
أدى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، اليوم، صلاة الميت في جامع الوالدين بتبوك، على الشيخ سداد بن محمود الفاخري، أحد أعيان المنطقة -رحمه الله-.
وبعد أداء الصلاة قدم أمير المنطقة العزاء لأبناء الفقيد وأسرته، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، معدداً مناقب الفقيد وأعماله الخيرية.
من جهته أعرب عضو مجلس الشورى جمال بن سداد الفاخري، نيابة عن أفراد أسرته، عن بالغ شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة تبوك، على مشاركتهم هذا المصاب ومتابعته حالة الشيخ "الفاخري" المرضية حتى توفاه الله، داعين الله أن يجزيه خير الجزاء وأن يجعل هذا العمل في موازين حسناته.
، أمير تبوك يؤدي صلاة الميت على الشيخ "الفاخري" ،
المصدر : الخليج 365
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