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محمد بن مسعود - الدمام - انهار جسر في مدينة "ترمة" التركية، بعد هطول أمطار غزيرة على سواحل البحر الأسود؛ حسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
وأدى ذلك لسقوط شخصين في النهر كانا بصدد المرور من الجسر لحظة انهيار جزء منه؛ بسبب السيول القوية، وتمكنت فِرَق الإنقاذ من انتشالهما، وأصيبا بجروح طفيفة.
واجتاحت مؤخرًا الفيضانات عدة مناطق في تركيا، وخاصة مدينة إسطنبول بفعل الأمطار الغزيرة؛ مما تسبب في احتجاز عدة مواطنين داخل منازلهم وسياراتهم، ووقوع خسائر مادية في بعض المحلات التجارية في المدينة.
بالفيديو.. مشهد مروع للحظة انهيار جسر في تركياصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-08-27
انهار جسر في مدينة "ترمة" التركية، بعد هطول أمطار غزيرة على سواحل البحر الأسود؛ حسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
وأدى ذلك لسقوط شخصين في النهر كانا بصدد المرور من الجسر لحظة انهيار جزء منه؛ بسبب السيول القوية، وتمكنت فِرَق الإنقاذ من انتشالهما، وأصيبا بجروح طفيفة.
واجتاحت مؤخرًا الفيضانات عدة مناطق في تركيا، وخاصة مدينة إسطنبول بفعل الأمطار الغزيرة؛ مما تسبب في احتجاز عدة مواطنين داخل منازلهم وسياراتهم، ووقوع خسائر مادية في بعض المحلات التجارية في المدينة.
27 أغسطس 2019 - 26 ذو الحجة 1440
03:33 PM
انهار جسر في مدينة "ترمة" التركية، بعد هطول أمطار غزيرة على سواحل البحر الأسود؛ حسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
وأدى ذلك لسقوط شخصين في النهر كانا بصدد المرور من الجسر لحظة انهيار جزء منه؛ بسبب السيول القوية، وتمكنت فِرَق الإنقاذ من انتشالهما، وأصيبا بجروح طفيفة.
واجتاحت مؤخرًا الفيضانات عدة مناطق في تركيا، وخاصة مدينة إسطنبول بفعل الأمطار الغزيرة؛ مما تسبب في احتجاز عدة مواطنين داخل منازلهم وسياراتهم، ووقوع خسائر مادية في بعض المحلات التجارية في المدينة.
، بالفيديو.. مشهد مروع للحظة انهيار جسر في تركيا ،
المصدر : الخليج 365
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