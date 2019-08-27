أبشر الأحوال المدنية والاستعلام عن خدمة طلب وثيقة بدل فاقد

يقدم قطاع الأحوال المدنية بالتعاون مع وزارة الداخلية السعودية من خلال بوابة أبشر الإلكترونية خدمة طلب وثيقة بدل فاقد إلكترونيا دون الحاجة الى الذهاب الى مكاتب الأحوال المدنية لتسهيل العناء على المواطنين والمقيمين، من خلال ما يلي نتابع معكم للتعرف على طريقة الاستعلام عن خدمة طلب وثيقة بدل فاقد .

الاستعلام عن خدمة طلب وثيقة بدل فاقد