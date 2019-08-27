أبشر الأحوال المدنية والاستعلام عن خدمة طلب وثيقة بدل فاقد

يقدم قطاع الأحوال المدنية بالتعاون مع وزارة الداخلية السعودية من خلال بوابة أبشر الإلكترونية خدمة طلب وثيقة بدل فاقد إلكترونيا دون الحاجة الى الذهاب الى مكاتب الأحوال المدنية لتسهيل العناء على المواطنين والمقيمين، من خلال ما يلي نتابع معكم للتعرف على طريقة الاستعلام عن خدمة طلب وثيقة بدل فاقد .
الاستعلام عن خدمة طلب وثيقة بدل فاقد
- يتم الدخول إلى رابط منصة أبشر الإلكترونية عن طريق إسم المستخدم أو رقم الهوية.
- إذا لم تسجل قبل ذلك في “أبشر” عليك بعمل حساب جديد.
- بعد الدخول إلى الصفحة الرئيسية لحسابك على أبشر، يتم النقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية الموجودة في شريط اخضر وسط الشاشة، ومن ثم تظهر لك قطاعات وزارة الداخلية التي تقدم الخدمات إلكترونيا.
- قم باختيار قطاع الأحوال المدنية بعد ذلك تظهر لك الخدمات التي يقدمها قطاع الأحوال المدنية إلكترونيا اختار منها أيقونة طلب وثيقة بدل فاقد.
- تظهر لك قائمة الوثائق وهي رقم الهوية الوطنية أو شهادة الميلاد أو سجل الأسرة عليك اختيار الوثيقة المفقودة منك التي ترغب في استخراج بدل فاقد لك.
- يظهر لك الموقع الأوراق اللازمة منك استخراج الوثيقة الجديدة وهي صور شخصية مقاس 4×6 واضحة وغير معدلة.
- يتم ملء نموذج (58) المختص بإصدار وثيقة بدل فاقد، ويمكن للمتقدم للطلب طباعتها إلكترونيا.
- يجب الذهاب لإصدار الوثيقة واستلامها في موعد أقصاه 15 يوما.
- ثم عليك تحديد الوقت الذي يناسبك من خلال الموقع.