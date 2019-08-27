خدمة الإبلاغ عن الوثائق المفقودة عبر منصة أبشر وزارة الداخلية المملكة العربية السعودية

نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة خطوات الإبلاغ عن الوثائق المفقودة عبر موقع وزارة الداخلية السعودية من خلال بوابة أبشر الإلكترونية بالتعاون مع مديرية الأحوال المدنية في السعودية، حيث يجب الإبلاغ عن الوثائق المفقودة أو التالفة خلال ١٥ يوم من تاريخه لاتباع الإجراءات اللازمة لاستخراج بدل فاقد أو بدل تالف، فيما يلي نعرض لكم خطوات الإبلاغ إلكترونيا عبر منصة أبشر لتوفير العناء على المواطنين والمقيمين وسرعة انجاز مهامهم وتخفيف الضغط على الموظفين، تابعوا معنا للتعرف على المزيد من التفاصيل حول خدمة الإبلاغ عن الوثائق المفقودة.

خدمة الإبلاغ عن الوثائق المفقودة