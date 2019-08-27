خدمة الإبلاغ عن الوثائق المفقودة عبر منصة أبشر وزارة الداخلية المملكة العربية السعودية

نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة خطوات الإبلاغ عن الوثائق المفقودة عبر موقع وزارة الداخلية السعودية من خلال بوابة أبشر الإلكترونية بالتعاون مع مديرية الأحوال المدنية في السعودية، حيث يجب الإبلاغ عن الوثائق المفقودة أو التالفة خلال ١٥ يوم من تاريخه لاتباع الإجراءات اللازمة لاستخراج بدل فاقد أو بدل تالف، فيما يلي نعرض لكم خطوات الإبلاغ إلكترونيا عبر منصة أبشر لتوفير العناء على المواطنين والمقيمين وسرعة انجاز مهامهم وتخفيف الضغط على الموظفين، تابعوا معنا للتعرف على المزيد من التفاصيل حول خدمة الإبلاغ عن الوثائق المفقودة.
خدمة الإبلاغ عن الوثائق المفقودة
- بإسم المستخدم أو برقم الهوية والرقم السري يمكنك تسجيل الدخول إلى منصة أبشر، أما إذا كنت لا تمتلك حساب في المنصة فعليك بملء استمارة البيانات للتسجيل وعمل حساب.
- بعدها عندما تقوم بالدخول إلى حسابك قم باختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية الموجودة في شريط اخضر وسط الشاشة ثم ينبثق منها الخدمات الإلكترونية المقدمة من وزارة الداخلية.
- عليك اختيار قطاع الأحوال المدنية ثم تظهر لك قائمة اضغط على الإبلاغ عن الوثائق المفقودة.
- عليك أن تختار نوع الوثيقة المفقودة منك وهي كالتالي (بطاقة الهوية الوطنية أو شهادة الميلاد أو شهادة الوفاة أو سجل الأسرة )
- بعد ذلك تظهر لك صفحة بها بيانات الوثيقة المفقودة منك يحب مراجعتها والتأكد من صحة المعلومات بها ثم اضغط زر التأكيد.
- و بذلك تكون انتهيت من الإبلاغ عن وثيقتك المفقودة الكترونيا.